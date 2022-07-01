AEye Salarissen

Het salarisbereik van AEye varieert van $159,120 in totale vergoeding per jaar voor een Werktuigbouwkundige aan de onderkant tot $312,555 voor een Hardware Ingenieur aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van AEye . Laatst bijgewerkt: 8/15/2025