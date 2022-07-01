Bedrijvenoverzicht
AEye
AEye Salarissen

Het salarisbereik van AEye varieert van $159,120 in totale vergoeding per jaar voor een Werktuigbouwkundige aan de onderkant tot $312,555 voor een Hardware Ingenieur aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van AEye. Laatst bijgewerkt: 8/15/2025

$160K

Hardware Ingenieur
$313K
Werktuigbouwkundige
$159K
Productmanager
$209K

Software Engineer
$179K
Software Engineering Manager
$204K
Technisch Programma Manager
$231K
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij AEye is Hardware Ingenieur at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $312,555. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij AEye is $206,508.

