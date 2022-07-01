Bedrijvenoverzicht
Aetion
Aetion Salarissen

Het salarisbereik van Aetion varieert van $57,733 in totale vergoeding per jaar voor een Recruiter in Spain aan de onderkant tot $108,690 voor een Software Engineer in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Aetion. Laatst bijgewerkt: 8/15/2025

$160K

Data Wetenschapper
$94.7K
Recruiter
$57.7K
Software Engineer
$109K

Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Aetion is Software Engineer at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $108,690. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Aetion is $94,689.

