Aesop
Aesop Salarissen

Het salarisbereik van Aesop varieert van $117,889 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer aan de onderkant tot $175,843 voor een Programmamanager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Aesop. Laatst bijgewerkt: 8/15/2025

$160K

Programmamanager
$176K
Software Engineer
$118K
Software Engineering Manager
$120K

据报道，Aesop最高薪的职位是Programmamanager at the Common Range Average level，年总薪酬为$175,843。这包括基本工资以及任何潜在的股票薪酬和奖金。
据报道，Aesop的年总薪酬中位数为$120,105。

