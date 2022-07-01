Bedrijvenoverzicht
Aera Technology
Aera Technology Salarissen

Het salarisbereik van Aera Technology varieert van $13,065 in totale vergoeding per jaar voor een Data Wetenschapper aan de onderkant tot $348,250 voor een Verkoop aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Aera Technology. Laatst bijgewerkt: 8/15/2025

$160K

Stafchef
$197K
Data Wetenschapper
$13.1K
Marketing
$15.7K

Projectmanager
$123K
Verkoop
$348K
Software Engineer
$124K
Technisch Programma Manager
$53K
Veelgestelde vragen

The highest paying role reported at Aera Technology is Verkoop at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $348,250. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Aera Technology is $122,912.

