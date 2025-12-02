Bedrijvengids
A+E Networks
A+E Networks Software Engineering Manager Salarissen

Het mediane Software Engineering Manager vergoedinspakket in United States bij A+E Networks bedraagt in totaal $207K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor A+E Networks's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/2/2025

Mediaan Pakket
company icon
A+E Networks
Software Engineering Manager
New York, NY
Totaal per jaar
$207K
Niveau
Senior Director
Basissalaris
$180K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$27K
Jaren bij bedrijf
7 Jaren
Jaren ervaring
15 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij A+E Networks?
Nieuwste Salarisinzendingen
Geen salarissen gevonden
Bijdragen

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineering Manager bij A+E Networks in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $307,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij A+E Networks voor de Software Engineering Manager functie in United States is $205,200.

Andere Bronnen

