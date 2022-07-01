Bedrijvenoverzicht
Advantis Global Salarissen

Het salarisbereik van Advantis Global varieert van $80,400 in totale vergoeding per jaar voor een Recruiter aan de onderkant tot $176,256 voor een Product Designer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Advantis Global. Laatst bijgewerkt: 8/15/2025

$160K

Software Engineer
Median $129K

Backend software-ingenieur

Business Analist
$117K
Product Designer
$176K

Programmamanager
$109K
Recruiter
$80.4K
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Advantis Global is Product Designer at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $176,256. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Advantis Global is $117,410.

