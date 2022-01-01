Advantest Salarissen

Bedrijvenoverzicht
Het salarisbereik van Advantest varieert van $30,475 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer in Taiwan aan de onderkant tot $263,310 voor een Elektrotechnisch Ingenieur in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Advantest. Laatst bijgewerkt: 8/15/2025

$160K

Software Engineer
Median $138K

Quality Assurance (QA) Software-ingenieur

Klantenservice
$38K
Data Analist
$106K

Elektrotechnisch Ingenieur
$263K
Hardware Ingenieur
$150K
Marketing
$146K
Werktuigbouwkundige
$41.8K
Product Designer
$30.5K
Programmamanager
$254K
Projectmanager
$239K
Technisch Programma Manager
$249K
Technisch Schrijver
$59.3K
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Advantest is Elektrotechnisch Ingenieur at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $263,310. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Advantest is $141,863.

