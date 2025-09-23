De gemiddelde Software Engineer totale vergoeding in Saudi Arabia bij Advanced Communications and Electronics varieert van SAR 122K tot SAR 173K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Advanced Communications and Electronics's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/23/2025
Gemiddelde Totaalvergoeding
Nodig je vrienden en community uit om anoniem salarissen toe te voegen in minder dan 60 seconden. Meer data betekent betere inzichten voor werkzoekenden zoals jij en onze community!