Advanced Communications and Electronics
Advanced Communications and Electronics Software Engineer Salarissen

De gemiddelde Software Engineer totale vergoeding in Saudi Arabia bij Advanced Communications and Electronics varieert van SAR 122K tot SAR 173K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Advanced Communications and Electronics's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/23/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

SAR 138K - SAR 164K
Saudi Arabia
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
SAR 122KSAR 138KSAR 164KSAR 173K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Wat zijn de carrièreniveaus bij Advanced Communications and Electronics?

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Advanced Communications and Electronics in Saudi Arabia ligt op een jaarlijkse totale beloning van SAR 172,501. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Advanced Communications and Electronics voor de Software Engineer functie in Saudi Arabia is SAR 121,500.

