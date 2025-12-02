Bedrijvengids
Adrenaline Shoc
Adrenaline Shoc UX Researcher Salarissen

De gemiddelde UX Researcher totale vergoeding in Italy bij Adrenaline Shoc varieert van €32.2K tot €44K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Adrenaline Shoc's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/2/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$39.8K - $48.1K
Italy
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$37.2K$39.8K$48.1K$50.7K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Wat zijn de carrièreniveaus bij Adrenaline Shoc?

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een UX Researcher bij Adrenaline Shoc in Italy ligt op een jaarlijkse totale beloning van €43,957. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Adrenaline Shoc voor de UX Researcher functie in Italy is €32,210.

Andere Bronnen

