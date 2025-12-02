De gemiddelde Informatietechnoloog (IT) totale vergoeding bij ADP varieert van $204K tot $284K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor ADP's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/2/2025
Gemiddelde Totaalvergoeding
33.3%
JR 1
33.3%
JR 2
33.3%
JR 3
Bij ADP zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:
33.3% vest in het 1st-JR (33.30% jaarlijks)
33.3% vest in het 2nd-JR (33.30% jaarlijks)
33.3% vest in het 3rd-JR (Infinity% per periode)
