ADP
ADP Human Resources Salarissen

Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor ADP's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/2/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$46.4K - $55.1K
Singapore
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$42.8K$46.4K$55.1K$58.7K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Vesting Schema

33.3%

JR 1

33.3%

JR 2

33.3%

JR 3

Aandelentype
RSU

Bij ADP zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 33.3% vest in het 1st-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.3% vest in het 2nd-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.3% vest in het 3rd-JR (Infinity% per periode)



Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Human Resources bij ADP in Singapore ligt op een jaarlijkse totale beloning van SGD 75,717. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij ADP voor de Human Resources functie in Singapore is SGD 55,306.

