ADP
ADP Business Operations Salarissen

Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor ADP's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/2/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$78.7K - $91.4K
Argentina
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$69.4K$78.7K$91.4K$101K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Vesting Schema

33.3%

JR 1

33.3%

JR 2

33.3%

JR 3

Aandelentype
RSU

Bij ADP zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 33.3% vest in het 1st-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.3% vest in het 2nd-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.3% vest in het 3rd-JR (Infinity% per periode)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Business Operations bij ADP ligt op een jaarlijkse totale beloning van ARS 132,531,178. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij ADP voor de Business Operations functie is ARS 91,324,005.

