De gemiddelde Werktuigbouwkundige totale vergoeding in United Arab Emirates bij ADNOC varieert van AED 389K tot AED 566K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor ADNOC's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/2/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$122K - $139K
United Arab Emirates
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$106K$122K$139K$154K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Bijdragen
Wat zijn de carrièreniveaus bij ADNOC?

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Werktuigbouwkundige bij ADNOC in United Arab Emirates ligt op een jaarlijkse totale beloning van AED 566,395. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij ADNOC voor de Werktuigbouwkundige functie in United Arab Emirates is AED 388,796.

