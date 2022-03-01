ADNOC Salarissen

Bedrijvenoverzicht
ADNOC
Het salarisbereik van ADNOC varieert van $70,446 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer aan de onderkant tot $196,943 voor een Geologisch Ingenieur aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van ADNOC. Laatst bijgewerkt: 8/12/2025

$160K

Geologisch Ingenieur
$197K
Werktuigbouwkundige
$130K
Projectmanager
$163K

Software Engineer
$70.4K
Technisch Programma Manager
$108K
Veelgestelde vragen

The highest paying role reported at ADNOC is Geologisch Ingenieur at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $196,943. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ADNOC is $130,029.

Overige bronnen