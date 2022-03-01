Bedrijvengids
Acxiom
Acxiom Salarissen

Acxiom's salaris varieert van $37,185 in totale vergoeding per jaar voor een Informatietechnoloog (IT) aan de onderkant tot $162,185 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Acxiom. Laatst bijgewerkt: 9/1/2025

$160K

Software Engineer
Median $110K

Full-Stack Software Engineer

Solution Architect
Median $100K

Data Architect

Data Scientist
$112K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Financieel Analist
$144K
Informatietechnoloog (IT)
$37.2K
Project Manager
$83.6K
Sales
$80.4K
Software Engineering Manager
$162K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Acxiom is Software Engineering Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $162,185. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Acxiom is $105,000.

