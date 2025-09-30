Bedrijvengids
ACV Auctions
  Salarissen
  Software Engineer

  Alle Software Engineer Salarissen

  Chennai Metropolitan Area

ACV Auctions Software Engineer Salarissen in Chennai Metropolitan Area

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Chennai Metropolitan Area bij ACV Auctions bedraagt in totaal ₹37K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor ACV Auctions's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025

Mediaan Pakket
company icon
ACV Auctions
Software Engineer
Chennai, TN, India
Totaal per jaar
₹37K
Niveau
L3
Basissalaris
₹29.8K
Stock (/yr)
₹7.2K
Bonus
₹0
Jaren bij bedrijf
0 Jaren
Jaren ervaring
6 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij ACV Auctions?

₹160K

Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Stage Salarissen

Bijdragen

Inbegrepen Functies

Full-Stack Software Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij ACV Auctions in Chennai Metropolitan Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₹57,116. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij ACV Auctions voor de Software Engineer functie in Chennai Metropolitan Area is ₹36,952.

Andere Bronnen