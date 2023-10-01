ACTUM Digital Salarissen

Het salarisbereik van ACTUM Digital varieert van $22,648 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer aan de onderkant tot $65,010 voor een Solution Architect aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van ACTUM Digital . Laatst bijgewerkt: 8/12/2025