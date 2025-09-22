Bedrijvengids
Activision Blizzard
Activision Blizzard Accountant Salarissen

De gemiddelde Accountant totale vergoeding in Ireland bij Activision Blizzard varieert van €129K tot €184K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Activision Blizzard's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/22/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

€148K - €173K
Ireland
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
€129K€148K€173K€184K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

€142K

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Activision Blizzard zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Accountant bij Activision Blizzard in Ireland ligt op een jaarlijkse totale beloning van €183,664. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Activision Blizzard voor de Accountant functie in Ireland is €128,722.

