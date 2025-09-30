Bedrijvengids
ActiveCampaign Software Engineer Salarissen in Greater Chicago Area

Software Engineer vergoeding in Greater Chicago Area bij ActiveCampaign varieert van $176K per year voor Senior Software Engineer tot $180K per year voor Staff Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater Chicago Area bedraagt in totaal $185K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor ActiveCampaign's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Software Engineer 1
(Instapniveau)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 3
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$176K
$163K
$1.7K
$11.8K
Stage Salarissen

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij ActiveCampaign zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Full-Stack Software Engineer

Veelgestelde vragen

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Software Engineer ve společnosti ActiveCampaign in Greater Chicago Area představuje roční celkovou odměnu $203,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti ActiveCampaign pro pozici Software Engineer in Greater Chicago Area je $190,000.

