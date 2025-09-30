Software Engineer vergoeding in Greater Chicago Area bij ActiveCampaign varieert van $176K per year voor Senior Software Engineer tot $180K per year voor Staff Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater Chicago Area bedraagt in totaal $185K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor ActiveCampaign's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 3
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$176K
$163K
$1.7K
$11.8K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij ActiveCampaign zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)
