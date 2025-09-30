Bedrijvengids
Actalent
  Salarissen
  Software Engineer

  Alle Software Engineer Salarissen

  Canada

Actalent Software Engineer Salarissen in Canada

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Canada bij Actalent bedraagt in totaal CA$106K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Actalent's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025

Mediaan Pakket
company icon
Actalent
Software Engineer
Montreal, QC, Canada
Totaal per jaar
CA$106K
Niveau
Mid Level
Basissalaris
CA$106K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Jaren bij bedrijf
4 Jaren
Jaren ervaring
4 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Actalent?

CA$226K

Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Stage Salarissen

Bijdragen

Inbegrepen Functies

Full-Stack Software Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Actalent in Canada ligt op een jaarlijkse totale beloning van CA$141,100. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Actalent voor de Software Engineer functie in Canada is CA$122,049.

Andere Bronnen