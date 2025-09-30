Bedrijvengids
Acronis
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

  • Sofia City Province

Acronis Software Engineer Salarissen in Sofia City Province

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Sofia City Province bij Acronis bedraagt in totaal BGN 92.6K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Acronis's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025

Mediaan Pakket
company icon
Acronis
Senior Software Developer
Sofia, SF, Bulgaria
Totaal per jaar
BGN 92.6K
Niveau
Senior
Basissalaris
BGN 92.6K
Stock (/yr)
BGN 0
Bonus
BGN 0
Jaren bij bedrijf
5 Jaren
Jaren ervaring
7 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Acronis?

BGN 277K

Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Stage Salarissen

Bijdragen

Veelgestelde vragen

Andere Bronnen