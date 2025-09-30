Bedrijvengids
Acronis
  • Salarissen
  • Product Manager

  • Alle Product Manager Salarissen

  • Sofia City Province

Acronis Product Manager Salarissen in Sofia City Province

Het mediane Product Manager vergoedinspakket in Sofia City Province bij Acronis bedraagt in totaal BGN 131K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Acronis's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025

Mediaan Pakket
company icon
Acronis
Product Manager
Sofia, SF, Bulgaria
Totaal per jaar
BGN 131K
Niveau
L3
Basissalaris
BGN 131K
Stock (/yr)
BGN 0
Bonus
BGN 0
Jaren bij bedrijf
4 Jaren
Jaren ervaring
20 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Acronis?

BGN 277K

Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Stage Salarissen

Bijdragen

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Product Manager bij Acronis in Sofia City Province ligt op een jaarlijkse totale beloning van BGN 176,780. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Acronis voor de Product Manager functie in Sofia City Province is BGN 136,222.

