Acronis
Acronis Salarissen

Acronis's salaris varieert van $51,449 in totale vergoeding per jaar voor een Data Scientist in Serbia aan de onderkant tot $132,197 voor een Sales in Singapore aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Acronis. Laatst bijgewerkt: 9/7/2025

$160K

Product Manager
Median $75.4K
Software Engineer
Median $90.8K
Data Scientist
$51.4K

Informatietechnoloog (IT)
$100K
Project Manager
$79.2K
Sales
$132K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Acronis is Sales at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $132,197. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Acronis is $84,998.

