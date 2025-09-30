Bedrijvengids
ACME Software Engineer Salarissen in New York City Area

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in New York City Area bij ACME bedraagt in totaal $150K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor ACME's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025

Mediaan Pakket
company icon
ACME
Software Engineer
New York, NY
Totaal per jaar
$150K
Niveau
L3
Basissalaris
$150K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Jaren bij bedrijf
2 Jaren
Jaren ervaring
2 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij ACME?

$160K

Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Stage Salarissen

Bijdragen

Veelgestelde vragen

ACME in New York City AreaのSoftware Engineerで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬$274,999です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
ACMEのSoftware Engineer職種 in New York City Areaで報告されている年間総報酬の中央値は$150,000です。

Andere Bronnen