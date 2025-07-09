Bedrijvenoverzicht
Accor
Accor Salarissen

Het salarisbereik van Accor varieert van $29,383 in totale vergoeding per jaar voor een Copywriter in Spain aan de onderkant tot $72,648 voor een Cyberbeveiligingsanalist in France aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Accor. Laatst bijgewerkt: 8/15/2025

$160K

Administratief Medewerker
$29.8K
Copywriter
$29.4K
Projectmanager
$69K

Cyberbeveiligingsanalist
$72.6K
Software Engineer
$69.6K
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Accor is Cyberbeveiligingsanalist at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $72,648. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Accor is $69,021.

