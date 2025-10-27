Bedrijvengids
Abu Dhabi Investment Authority
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

Abu Dhabi Investment Authority Software Engineer Salarissen

De gemiddelde Software Engineer totale vergoeding in United Arab Emirates bij Abu Dhabi Investment Authority varieert van AED 522K tot AED 744K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Abu Dhabi Investment Authority's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/27/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

AED 598K - AED 700K
United Arab Emirates
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
AED 522KAED 598KAED 700KAED 744K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

We hebben alleen nog 3 meer Software Engineer inzendingens bij Abu Dhabi Investment Authority nodig om te ontgrendelen!

Nodig je vrienden en community uit om anoniem salarissen toe te voegen in minder dan 60 seconden. Meer data betekent betere inzichten voor werkzoekenden zoals jij en onze community!

💰 Bekijk Alle Salarissen

💪 Bijdragen Jouw Salaris

Block logo
+AED 213K
Robinhood logo
+AED 327K
Stripe logo
+AED 73.5K
Datadog logo
+AED 129K
Verily logo
+AED 80.8K
Don't get lowballed

Bijdragen
Wat zijn de carrièreniveaus bij Abu Dhabi Investment Authority?

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Software Engineer aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Abu Dhabi Investment Authority in United Arab Emirates ligt op een jaarlijkse totale beloning van AED 744,140. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Abu Dhabi Investment Authority voor de Software Engineer functie in United Arab Emirates is AED 521,534.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Abu Dhabi Investment Authority

Gerelateerde Bedrijven

  • Uber
  • Square
  • Flipkart
  • Roblox
  • Snap
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen