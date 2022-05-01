Bedrijvengids
Abrigo
Abrigo Salarissen

Abrigo's salaris varieert van $94,565 in totale vergoeding per jaar voor een Product Manager aan de onderkant tot $154,000 voor een Software Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Abrigo. Laatst bijgewerkt: 10/10/2025

$160K

Software Engineer
Median $154K

Full-Stack Software Engineer

Customer Service
$141K
Product Manager
$94.6K

Solution Architect
$151K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Abrigo is Software Engineer met een jaarlijkse totale beloning van $154,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Abrigo is $146,000.

