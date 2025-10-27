Abra Software Engineer Salarissen

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Israel bij Abra bedraagt in totaal ₪227K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Abra's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/27/2025

Mediaan Pakket Abra Software Engineer Raanana, HM, Israel Totaal per jaar ₪227K Niveau Junior Basissalaris ₪227K Stock (/yr) ₪0 Bonus ₪0 Jaren bij bedrijf 2 Jaren Jaren ervaring 2 Jaren

Nieuwste Salarisinzendingen

