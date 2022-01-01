Bedrijvenoverzicht
ABOUT YOU Salarissen

Het salarisbereik van ABOUT YOU varieert van $65,128 in totale vergoeding per jaar voor een Projectmanager aan de onderkant tot $92,656 voor een Product Designer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van ABOUT YOU. Laatst bijgewerkt: 8/11/2025

$160K

Software Engineer
Median $69.8K
Data Analist
$70.3K
Data Wetenschapper
$69.4K

Product Designer
$92.7K
Productmanager
$81.5K
Projectmanager
$65.1K
Veelgestelde vragen

