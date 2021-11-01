Bedrijvengids
Abnormal AI
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

Abnormal AI Salarissen

Abnormal AI's salaris varieert van $67,409 in totale vergoeding per jaar voor een Technisch Programma Manager aan de onderkant tot $623,603 voor een Human Resources aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Abnormal AI. Laatst bijgewerkt: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Software Engineer
P1 $179K
P2 $201K
P3 $229K
P4 $295K
P5 $337K

Backend Software Engineer

Product Manager
Median $200K
Cybersecurity Analist
Median $181K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

87 23
87 23
Human Resources
$624K
Marketing
$208K
Marketing Operaties
$214K
Recruiter
$199K
Sales
$236K
Software Engineering Manager
$585K
Technisch Programma Manager
$67.4K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Abnormal AI zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

Heb je een vraag? Stel deze aan de community.

Bezoek de Levels.fyi community om in contact te komen met werknemers van verschillende bedrijven, carrièretips te krijgen, en meer.

Bezoek Nu!

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Abnormal AI is Human Resources at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $623,603. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Abnormal AI is $210,816.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Abnormal AI

Gerelateerde Bedrijven

  • Proofpoint
  • HackerOne
  • Infoblox
  • Lookout
  • ExtraHop
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen