ABBYY
ABBYY Software Engineer Salarissen in Hungary

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Hungary bij ABBYY bedraagt in totaal HUF 28.19M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor ABBYY's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025

Mediaan Pakket
Totaal per jaar
HUF 28.19M
Niveau
L3
Basissalaris
HUF 28.19M
Stock (/yr)
HUF 0
Bonus
HUF 0
Jaren bij bedrijf
5 Jaren
Jaren ervaring
5 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij ABBYY?

HUF 56.4M

Nieuwste Salarisinzendingen
Stage Salarissen

Bijdragen

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij ABBYY in Hungary ligt op een jaarlijkse totale beloning van HUF 34,507,330. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij ABBYY voor de Software Engineer functie in Hungary is HUF 22,317,081.

