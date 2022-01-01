ABBYY Salarissen

ABBYY's salaris varieert van $36,116 in totale vergoeding per jaar voor een Informatietechnoloog (IT) in Hungary aan de onderkant tot $111,543 voor een Software Engineering Manager in Cyprus aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van ABBYY . Laatst bijgewerkt: 9/8/2025