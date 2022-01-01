Bedrijvengids
ABBYY
ABBYY Salarissen

ABBYY's salaris varieert van $36,116 in totale vergoeding per jaar voor een Informatietechnoloog (IT) in Hungary aan de onderkant tot $111,543 voor een Software Engineering Manager in Cyprus aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van ABBYY. Laatst bijgewerkt: 9/8/2025

$160K

Software Engineer
Median $80K
Business Analist
$93.6K
Corporate Development
$39.2K

Customer Service
$36.4K
Informatietechnoloog (IT)
$36.1K
Marketing
$46.6K
Product Manager
$78.2K
Project Manager
$72.1K
Software Engineering Manager
$112K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij ABBYY is Software Engineering Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $111,543. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij ABBYY is $72,136.

