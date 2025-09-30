Software Engineer vergoeding in United States bij ABB varieert van $90K per year voor Associate Software Engineer tot $84.5K per year voor Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $90K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor ABB's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Associate Software Engineer
$90K
$80K
$10K
$0
Software Engineer
$84.5K
$84.5K
$0
$0
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
