Software Engineer vergoeding in Milan Metro Area bij ABB bedraagt €48.3K per year voor Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in Milan Metro Area bedraagt in totaal €48.2K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor ABB's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Associate Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€48.3K
€45.3K
€0
€3K
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Inbegrepen FunctiesNieuwe Functie Indienen