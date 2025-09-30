Software Engineer vergoeding in Metropoolregio Eindhoven bij ABB varieert van €81K per year voor Software Engineer tot €88.5K per year voor Senior Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in Metropoolregio Eindhoven bedraagt in totaal €84.8K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor ABB's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Associate Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€81K
€81K
€0
€0
Senior Software Engineer
€88.5K
€85.5K
€0
€3K
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
