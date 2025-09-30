Software Engineer vergoeding in Italy bij ABB varieert van €43.4K per year voor Associate Software Engineer tot €50.2K per year voor Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in Italy bedraagt in totaal €43.4K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor ABB's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Associate Software Engineer
€43.4K
€38K
€0
€5.4K
Software Engineer
€50.2K
€47.9K
€0
€2.3K
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
Geen salarissen gevonden
