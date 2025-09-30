Software Engineer vergoeding in India bij ABB bedraagt ₹2.56M per year voor Senior Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in India bedraagt in totaal ₹1.89M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor ABB's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Associate Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹2.56M
₹2.51M
₹52.2K
₹0
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Inbegrepen FunctiesNieuwe Functie Indienen