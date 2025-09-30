Bedrijvengids
84.51˚
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

  • Cincinnati Area

84.51˚ Software Engineer Salarissen in Cincinnati Area

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Cincinnati Area bij 84.51˚ bedraagt in totaal $120K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor 84.51˚'s totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025

Mediaan Pakket
company icon
84.51˚
Software Engineer
Cincinnati, OH
Totaal per jaar
$120K
Niveau
L2
Basissalaris
$110K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$10K
Jaren bij bedrijf
5 Jaren
Jaren ervaring
5 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij 84.51˚?

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures
Stage Salarissen

Bijdragen

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Software Engineer aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Inbegrepen Functies

Nieuwe Functie Indienen

Full-Stack Software Engineer

Data Engineer

Research Scientist

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij 84.51˚ in Cincinnati Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van $163,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij 84.51˚ voor de Software Engineer functie in Cincinnati Area is $118,000.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor 84.51˚

Gerelateerde Bedrijven

  • Genesys
  • Avanade
  • SAS Software
  • Ultimate Software
  • Esri
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen