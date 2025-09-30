Bedrijvengids
Het mediane Data Scientist vergoedinspakket in Cincinnati Area bij 84.51˚ bedraagt in totaal $92K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor 84.51˚'s totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025

Mediaan Pakket
company icon
84.51˚
Data Scientist
Cincinnati, OH
Totaal per jaar
$92K
Niveau
L1
Basissalaris
$87K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
Jaren bij bedrijf
2 Jaren
Jaren ervaring
2 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij 84.51˚?

$160K

Nieuwste Salarisinzendingen
Geen salarissen gevonden
Bijdragen

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Data Scientist bij 84.51˚ in Cincinnati Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van $166,500. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij 84.51˚ voor de Data Scientist functie in Cincinnati Area is $110,000.

