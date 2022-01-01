Bedrijvengids
84.51˚
84.51˚ Salarissen

84.51˚'s salaris varieert van $80,400 in totale vergoeding per jaar voor een Marketing Operations aan de onderkant tot $252,000 voor een Product Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van 84.51˚. Laatst bijgewerkt: 9/7/2025

$160K

Data Scientist
Median $123K
Software Engineer
Median $140K

Full-Stack Software Engineer

Data Engineer

Research Scientist

Sales
Median $105K

Product Manager
Median $252K
Marketing Operations
$80.4K
Software Engineering Manager
$241K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij 84.51˚ is Product Manager met een jaarlijkse totale beloning van $252,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij 84.51˚ is $131,600.

