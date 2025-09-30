Software Engineer vergoeding in Greater Dallas Area bij 7-Eleven varieert van $136K per year voor Software Engineer II tot $171K per year voor Lead Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater Dallas Area bedraagt in totaal $156K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor 7-Eleven's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$136K
$129K
$0
$6.7K
Senior Software Engineer
$162K
$143K
$0
$19.2K
Lead Software Engineer
$171K
$158K
$0
$12.5K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
Geen salarissen gevonden
