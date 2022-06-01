Bedrijvengids
66degrees Salarissen

66degrees's salaris varieert van $131,340 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer aan de onderkant tot $250,848 voor een Solution Architect aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van 66degrees. Laatst bijgewerkt: 9/7/2025

$160K

Software Engineer
Median $138K
Data Scientist
$181K
Product Designer
$131K

Project Manager
$181K
Sales
$229K
Software Engineering Manager
$219K
Solution Architect
$251K
Technisch Programma Manager
$179K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij 66degrees is Solution Architect at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $250,848. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij 66degrees is $180,746.

Andere Bronnen