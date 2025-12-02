Bedrijvengids
4flow
4flow Management Consultant Salarissen

De gemiddelde Management Consultant totale vergoeding in Germany bij 4flow varieert van €65.1K tot €92.8K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor 4flow's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/2/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$86K - $101K
Germany
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$75K$86K$101K$107K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Bijdragen
Wat zijn de carrièreniveaus bij 4flow?

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Management Consultant bij 4flow in Germany ligt op een jaarlijkse totale beloning van €92,824. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij 4flow voor de Management Consultant functie in Germany is €65,056.

Andere Bronnen

