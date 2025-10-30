Bedrijvengids
3Q/DEPT
3Q/DEPT Marketing Salarissen

Het mediane Marketing vergoedinspakket in United States bij 3Q/DEPT bedraagt in totaal $80K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor 3Q/DEPT's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/30/2025

Mediaan Pakket
company icon
3Q/DEPT
Account Manager
San Francisco, CA
Totaal per jaar
$80K
Niveau
-
Basissalaris
$80K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Jaren bij bedrijf
2 Jaren
Jaren ervaring
8 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij 3Q/DEPT?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Bijdragen

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Marketing bij 3Q/DEPT in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $90,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij 3Q/DEPT voor de Marketing functie in United States is $80,000.

