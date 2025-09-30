Bedrijvengids
3Pillar Global
  Romania

3Pillar Global Software Engineer Salarissen in Romania

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Romania bij 3Pillar Global bedraagt in totaal RON 173K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor 3Pillar Global's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025

Mediaan Pakket
company icon
3Pillar Global
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Cluj-Napoca, CJ, Romania
Totaal per jaar
RON 173K
Niveau
Medior QA
Basissalaris
RON 173K
Stock (/yr)
RON 0
Bonus
RON 0
Jaren bij bedrijf
4 Jaren
Jaren ervaring
4 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij 3Pillar Global?

RON 714K

Nieuwste Salarisinzendingen
Full-Stack Software Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij 3Pillar Global in Romania ligt op een jaarlijkse totale beloning van RON 308,051. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij 3Pillar Global voor de Software Engineer functie in Romania is RON 172,578.

Andere Bronnen