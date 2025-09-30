Bedrijvengids
3Pillar Global
  Salarissen
  Software Engineer

  Alle Software Engineer Salarissen

  Greater Toronto Area

3Pillar Global Software Engineer Salarissen in Greater Toronto Area

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Greater Toronto Area bij 3Pillar Global bedraagt in totaal CA$79.2K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor 3Pillar Global's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025

Mediaan Pakket
company icon
3Pillar Global
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
Totaal per jaar
CA$79.2K
Niveau
L2
Basissalaris
CA$78.6K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$559
Jaren bij bedrijf
2 Jaren
Jaren ervaring
6 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij 3Pillar Global?

CA$160K

Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Stage Salarissen

Bijdragen

Inbegrepen Functies

Full-Stack Software Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij 3Pillar Global in Greater Toronto Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van CA$87,877. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij 3Pillar Global voor de Software Engineer functie in Greater Toronto Area is CA$78,605.

Andere Bronnen