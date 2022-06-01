Bedrijvengids
3Pillar Global
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

3Pillar Global Salarissen

3Pillar Global's salaris varieert van $46,892 in totale vergoeding per jaar voor een Product Manager in Guatemala aan de onderkant tot $217,905 voor een Customer Success in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van 3Pillar Global. Laatst bijgewerkt: 9/7/2025

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Software Engineer
Median $47.9K

Full-Stack Software Engineer

Customer Success
$218K
Product Designer
$164K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Product Manager
$46.9K
Project Manager
$51.1K
Sales
$80.4K
Software Engineering Manager
$60.4K
Technisch Programma Manager
$107K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij 3Pillar Global is Customer Success at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $217,905. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij 3Pillar Global is $70,384.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor 3Pillar Global

Gerelateerde Bedrijven

  • Xoriant
  • Arcesium
  • SoftServe
  • Avtex
  • DDN
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen