Bedrijvengids
3M
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Technisch Programma Manager

  • Alle Technisch Programma Manager Salarissen

3M Technisch Programma Manager Salarissen

Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor 3M's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/27/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

CRC 31.06M - CRC 37.62M
Costa Rica
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
CRC 28.64MCRC 31.06MCRC 37.62MCRC 40.03M
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

We hebben alleen nog 1 meer Technisch Programma Manager inzendingen bij 3M nodig om te ontgrendelen!

Nodig je vrienden en community uit om anoniem salarissen toe te voegen in minder dan 60 seconden. Meer data betekent betere inzichten voor werkzoekenden zoals jij en onze community!

💰 Bekijk Alle Salarissen

💪 Bijdragen Jouw Salaris

Block logo
+CRC 29.22M
Robinhood logo
+CRC 44.84M
Stripe logo
+CRC 10.08M
Datadog logo
+CRC 17.63M
Verily logo
+CRC 11.08M
Don't get lowballed

Vesting Schema

0%

JR 1

0%

JR 2

100 %

JR 3

Aandelentype
RSU + Options

Bij 3M zijn RSU + Options onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 0% vest in het 1st-JR (0.00% jaarlijks)

  • 0% vest in het 2nd-JR (0.00% jaarlijks)

  • 100% vest in het 3rd-JR (100.00% jaarlijks)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

JR 1

33.3%

JR 2

33.3%

JR 3

Aandelentype
RSU + Options

Bij 3M zijn RSU + Options onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 33.3% vest in het 1st-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.3% vest in het 2nd-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.3% vest in het 3rd-JR (33.30% jaarlijks)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Technisch Programma Manager aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Technisch Programma Manager bij 3M in Costa Rica ligt op een jaarlijkse totale beloning van CRC 40,031,074. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij 3M voor de Technisch Programma Manager functie in Costa Rica is CRC 28,642,924.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor 3M

Gerelateerde Bedrijven

  • Caterpillar
  • Raven Industries
  • Canon
  • Emerson
  • Baxter International
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen