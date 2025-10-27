Bedrijvengids
3M
3M Sales Salarissen

Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor 3M's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/27/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

CA$150K - CA$175K
Canada
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
CA$130KCA$150KCA$175KCA$186K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Vesting Schema

0%

JR 1

0%

JR 2

100 %

JR 3

Aandelentype
RSU + Options

Bij 3M zijn RSU + Options onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 0% vest in het 1st-JR (0.00% jaarlijks)

  • 0% vest in het 2nd-JR (0.00% jaarlijks)

  • 100% vest in het 3rd-JR (100.00% jaarlijks)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

JR 1

33.3%

JR 2

33.3%

JR 3

Aandelentype
RSU + Options

Bij 3M zijn RSU + Options onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 33.3% vest in het 1st-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.3% vest in het 2nd-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.3% vest in het 3rd-JR (33.30% jaarlijks)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Sales bij 3M in Canada ligt op een jaarlijkse totale beloning van CA$186,083. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij 3M voor de Sales functie in Canada is CA$130,417.

Andere Bronnen