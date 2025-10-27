De gemiddelde Data Analist totale vergoeding in Taiwan bij 3M varieert van NT$490K tot NT$668K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor 3M's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/27/2025
Gemiddelde Totaalvergoeding
Nodig je vrienden en community uit om anoniem salarissen toe te voegen in minder dan 60 seconden. Meer data betekent betere inzichten voor werkzoekenden zoals jij en onze community!
0%
JR 1
0%
JR 2
100 %
JR 3
Bij 3M zijn RSU + Options onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:
0% vest in het 1st-JR (0.00% jaarlijks)
0% vest in het 2nd-JR (0.00% jaarlijks)
100% vest in het 3rd-JR (100.00% jaarlijks)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.
33.3%
JR 1
33.3%
JR 2
33.3%
JR 3
Bij 3M zijn RSU + Options onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:
33.3% vest in het 1st-JR (33.30% jaarlijks)
33.3% vest in het 2nd-JR (33.30% jaarlijks)
33.3% vest in het 3rd-JR (33.30% jaarlijks)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.